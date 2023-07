Amerykański żołnierz uciekł do Korei Północnej. Podano jego tożsamość

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych ustaliły tożsamość żołnierza, który "umyślnie i bez pozwolenia" przekroczył linię demarkacyjną na Półwyspie Koreańskich, wkraczając na terytorium Korei Północnej. 23-letni Travis King służył w armii od stycznia 2021 roku. Wojskowy był objęty procesem dyscyplinarnym w związku z zarzutem o napaść, której miał dokonać w czasie odbywania służby w Korei Południowej. CNN pisze, że do strefy zdemilitaryzowanej dotarł prawdopodobnie po tym, jak uciekł osobom mającym zadbać o to, by wsiadł na pokład samolotu w Seulu.