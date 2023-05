Szef wywiadu wojskowego USA: odbudowa rosyjskiej armii lądowej może zająć nawet dziesięć lat

Dyrektor amerykańskiej Agencji Wywiadowczej Departamentu Obrony (DIA) generał Scott Berrier, oceniając stan rosyjskiej armii lądowej, stwierdził w czwartek, że mimo iż Rosja wciąż posiada bardzo znaczące siły strategiczne, odbudowa jej "do bardziej zaawansowanego poziomu" może potrwać od pięciu do 10 lat.

- Mówiłem o armii nowego wzoru, o reorganizacji, którą rosyjskie wojsko przeszło na początku stulecia, która miała uczynić je lepszym, szybszym, mniejszym. Tej armii właściwie już nie ma, teraz polega na rezerwach i sprzęcie z rezerw, starszym sprzęcie z epoki sowieckiej. I zajmie im sporo czasu, by odbudować się do bardziej zaawansowanego poziomu - powiedział szef wywiadu wojskowego USA gen. Scott Berrier podczas wysłuchania przed senacką komisją ds. sił zbrojnych.

Putin miał "ograniczyć swoje bezpośrednie ambicje"

Haines powiedziała też, że amerykański wywiad ocenia, iż w wyniku niepowodzeń Władimir Putin "prawdopodobnie ograniczył swoje bezpośrednie ambicje do konsolidacji kontroli nad okupowanymi terytoriami we wschodniej i południowej Ukrainie i do zapewnienia, by Ukraina nigdy nie została członkiem NATO".