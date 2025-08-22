Wspólne ćwiczenia Chin i Rosji na Morzu Japońskim Źródło: Reuters

Amerykański marynarz pochodzenia chińskiego został skazany za sprzedaż tajemnic wojskowych agentowi chińskiego wywiadu, który miał go zwerbować za pośrednictwem mediów społecznościowych w lutym 2022 roku.

Jinchao Wei, naturalizowany obywatel USA, otrzymał przez 18 miesięcy od prowadzącego go agenta chińskiego wywiadu ponad 12 tysięcy dolarów za informacje o okręcie desantowym USS Essex, na którym służył oraz o innych amerykańskich okrętach.

Departament Sprawiedliwości USA w komunikacie przekazał, że "po pięciodniowym procesie i jednym dniu narady, ława przysięgłych uznała Wei winnym sześciu zarzutów, w tym spisku w celu popełnienia szpiegostwa".

Wymiar kary ma zostać ogłoszony 1 grudnia. Marynarzowi grozi dożywotnie więzienie.

Okręt desantowy USS Essex (LHD 2) armii USA Źródło: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Brett McMinoway

Przesłał zdjęcia i filmy z okrętu USS Essex

Wei posiadał certyfikat bezpieczeństwa i dostęp do poufnych informacji na temat okrętu i innych jednostek Floty Pacyfiku.

Podczas procesu przedstawiono dowody, z których wynikało, że marynarz między innymi przesłał prowadzącemu go agentowi zdjęcia i filmy z USS Essex, a także opisał systemy obronne na pokładzie okrętu, na którym służył.

"Złamał przysięgę, zdradził swój mundur"

"Oskarżony, który złożył przysięgę, że będzie chronić nasz naród i któremu powierzono poświadczenie bezpieczeństwa jako podoficerowi Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, sprzedał swój kraj za 12 tysięcy dolarów" – powiedział cytowany w komunikacie resortu zastępca prokuratora generalnego ds. bezpieczeństwa narodowego John A. Eisenberg.

"Złamał przysięgę, zdradził swój mundur i towarzyszy broni, a także odwrócił się od swojego przybranego narodu dla pieniędzy" - dodał.

Prokurator federalny Adam Gordon z Południowego Dystryktu Kalifornii mówił, że "działania oskarżonego stanowią rażącą zdradę zaufania, jakim go obdarzono jako członka armii USA". "Handlując tajemnicami wojskowymi do Chińskiej Republiki Ludowej za gotówkę, naraził nie tylko życie swoich towarzyszy broni, ale także bezpieczeństwo całego narodu i naszych sojuszników. Werdykt ławy przysięgłych stanowi kluczowe przypomnienie, że Departament Sprawiedliwości będzie stanowczo ścigał zdrajców" - powiedział.

"Jinchao Wei złożył przysięgę, że zostanie marynarzem Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i obywatelem USA. Następnie dopuścił się szpiegostwa, wysyłając chińskiemu oficerowi wywiadu zdjęcia i filmy przedstawiające okręty Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, informacje o ich ruchu, instrukcje techniczne i informacje o możliwościach uzbrojenia" - objaśniał zastępca dyrektora Roman Rozhavsky z Wydziału Kontrwywiadu FBI.

