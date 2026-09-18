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Świat

Amerykański lotnik zestrzelony w Iranie. Po raz pierwszy opowiedział, co przeżył

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Szczątki amerykańskiego myśliwca zestrzelonego nad Iranem
Rzekome szczątki zestrzelonego przez Iran amerykańskiego myśliwca (wideo bez dźwięku)
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Amerykański lotnik o pseudonimie Bravo po raz pierwszy opowiedział o tym, jak został uratowany, gdy ukrywał się na górzystej irańskiej pustyni po strąceniu jego samolotu przez Irańczyków. Stacja CBS News, której oficer udzielił wywiadu, podkreśla, że była to jedna z największych operacji poszukiwawczo-ratowniczych w historii USA. 

Gdy 2 kwietnia nad Iranem został zestrzelony amerykański myśliwiec F-15E, dwóch członków załogi zdołało się katapultować. Wkrótce po katastrofie pilot samolotu został uratowany. Drugiego członka załogi - operatora uzbrojenia o pseudonimie Bravo (jego nazwiska nie ujawniono) - amerykańskie siły specjalne odnalazły dopiero 50 godzin później.

W wywiadzie dla programu "60 Minutes" pułkownik Bravo po raz pierwszy opowiedział o tym, co przeżył, gdy ukrywał się na górzystej irańskiej pustyni. CBS News podkreśla, że była to jedna z największych operacji poszukiwawczo-ratowniczych w historii USA

"Najstraszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem"

Amerykański lotnik opowiadał, że po trafieniu w samolot jego spadochron również został uszkodzony. - W pewnym momencie spojrzałem w górę i nie zobaczyłem nad sobą spadochronu. To była najstraszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem - powiedział Bravo w wywiadzie. - Wtedy się pomodliłem: "Panie, niech się stanie Twoja wola. Ale jeśli mam przez to przejść, potrzebuję pomocy".

Bravo "robił wszystko, co mógł, aby bezpiecznie wylądować". Na pytanie, z jaką prędkością mógł spadać, stwierdził, że "od 70 do 100 mil na godzinę (113 - 161 km/h)". - Nie skupiałem się na prędkości spadania. Skupiałem się na próbach rozwiązania problemów, które miałem przed sobą, i na robieniu wszystkiego, co w mojej mocy, aby rozwinąć przynajmniej część spadochronu - relacjonował.

To, że przeżył upadek, określa jako "cud" i "dowód Bożej opatrzności". Doznał złamania kręgosłupa, ręki i barku, skręcił kostkę. - Miałem kontuzję. Ale wszyscy trenujemy, żeby się dostosować i przezwyciężyć trudności, z którymi się mierzymy. Poruszałem się tak szybko, jak mogłem, by oddalić się od miejsca, w którym wylądowałem.

50 godzin "polowania"

Był w dolinie otoczonej przez strome klify. Potem dowiedział się, że niedługo po katastrofie ich samolotu irański prezenter wiadomości ogłosił nagrodę w wysokości odpowiadającej 60 tysiącom dolarów za schwytanie Amerykanów. W Internecie pojawiły się nagrania przedstawiające grupy zbrojne polujące na załogę myśliwca. Według amerykańskich źródeł wojskowych żołnierze irańscy zbliżyli się na odległość kilkuset metrów od Bravo.

Mimo odniesionych obrażeń zdołał wspiąć się na grań o wysokości 2100 metrów. Na pytanie, skąd wziął siłę, by dostać się na górę, odpowiedział żartując: - Nigdy nie pozwól, aby brak motywacji zmusił cię do występu w irańskiej telewizji.

Ukryty w szczelinie, miał przy sobie jedynie pistolet i urządzenie do nawiązania łaczności. - Gdy tylko znalazłem miejsce, które zapewniało pewną osłonę, zacząłem nad tym pracować - opowiadał w rozmowie z CBS. Udało się wysłać wiadomość.

- Był tam komunikat: "Jestem ranny, ruszam się" i "Bóg jest dobry". Wiedzieliśmy, że żyje. Rusza się - wspominał zaproszony również do programu "60 Minutes" admirał Brad Cooper, który od 2025 roku dowodzi Centralnym Dowództwem Stanów Zjednoczonych (CENTCOM).

Wyścig z czasem

Żołnierze z elitarnych jednostek ścigali się z czasem, by odnaleźć oficera. CNN podało, że w akcji ratunkowej wzięło udział kilkaset osób z amerykańskiego wojska i wywiadu, w tym jednostki specjalne Delta Force i SEAL Team Six. Z drugiej strony w promieniu 15 kilometrów było około 1500 irańskich żołnierzy.

Ważną rolę w akcji ratunkowej odegrało CIA. Przeprowadzono kampanię, która pozwoliła na zmylenie sił irańskich i ustalenie dokładnej lokalizacji zaginionego lotnika. W czasie gdy amerykańskie bombowce i drony zaatakowały znajdujące się w pobliżu jednostki Gwardii Rewolucyjnej, dwa duże samoloty poszukiwawczo-ratownicze wylądowały na pustyni. Wyładowano małe helikoptery Little Bird, które dotarły do ukrywającego się kilka kilometrów dalej lotnika. W tym ostatnim etapie akcji udział wzięło 92 żołnierzy.

- Moment, w którym PJ (komandosi-ratownicy medyczni z Sił Powietrznych USA) pojawili się przede mną, był jednym z najwspanialszych w moim życiu. Nie potrafię tego wyrazić lepiej. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobili.

Samoloty ratunkowe utknęły w piasku

Pułkownik Bravo przetrwał blisko 50 godzin niemal bez wody i jedzenia, w zimnie wysokogórskiej pustyni. Teraz był już wśród amerykańskich żołnierzy, ale nadal nie byli bezpieczni. Na prowizorycznym pasie startowym samoloty ratunkowe utknęły w pustynnym piasku i nie mogły wystartować. Potrzebna była tajna jednostka Sił Powietrznych USA, aby ewakuować z Iranu ocalonego pułkownika i ponad 90 komandosów. Następnie zbombardowano unieruchomione samoloty, by nie dostały się w ręce Irańczyków.

4 kwietnia na platformie Truth Social Donald Trump poinformował: "Moi drodzy Amerykanie, w ciągu ostatnich kilku godzin wojsko Stanów Zjednoczonych przeprowadziło jedną z najodważniejszych operacji poszukiwawczo-ratowniczych w historii USA, dla jednego z naszych niesamowitych oficerów załogi, który jest również wysoce szanowanym pułkownikiem i o którym z radością informuję, że jest teraz cały i zdrowy!"

Donald Trump zapewnił, że w misji ratunkowej nikt nie zginął. Amerykanie stracili w niej jednak kilka maszyn. Niedługo po strąceniu F-15E zmobilizowano szturmowca A-10 do pomocy w misji ratunkowej. Ta maszyna również została zniszczona. Na pokładzie był jeden pilot, który zdołał dolecieć do przestrzeni powietrznej Kuwejtu, gdzie katapultował się, uchodząc z życiem. Irańczycy uderzyli też w dwa śmigłowce Black Hawk, które brały udział w tej akcji. Członkowie załóg odnieśli niewielkie obrażenia, ale wszyscy przeżyli.

Źródło: CBS News, CNN, tvn24.pl
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