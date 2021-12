Napaść z bronią na amerykańską kongresmenkę. Ukradziono jej samochód

Amerykańska kongresmenka Mary Gay Scanlon została w środę napadnięta przez dwóch uzbrojonych mężczyzn, którzy zmusili ją, by oddała im swoje auto. Do zdarzenia doszło po spotkaniu z innymi urzędnikami w Filadelfii, w stanie Pensylwania. Napastnicy poszukiwani są przez policję oraz FBI - podała agencja Reutera.

62-letnia Mary Gay Scanlon, członkini Partii Demokratycznej, która w niższej izbie Kongresu reprezentuje 5. okręg wyborczy z Pensylwanii, została napadnięta po spotkaniu z innymi urzędnikami w FDR Park na południu Filadelfii. Gdy zmierzała do swojego samochodu, zbliżyło się do niej dwóch uzbrojonych mężczyzn w wieku około 20-30 lat, którzy zażądali, by kongresmenka oddała kluczyki do swego auta.