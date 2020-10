Amerykanie "gotowi do przedłużenia traktatu New START"

Przedstawiciel Departamentu Stanu USA oświadczył we wtorek o "zasadniczym porozumieniu" Stanów Zjednoczonych z Rosją w sprawie przedłużenia traktatu New START, który wygaśnie w lutym przyszłego roku.

- Poinformowaliśmy Rosję, że jesteśmy gotowi do przedłużenia traktatu New START na pewien okres, pod warunkiem, że w zamian ona zgodzi się na ograniczenie lub zamrożenie swojego arsenału nuklearnego. Jesteśmy gotowi zrobić to samo - powiedział wysłannik prezydenta USA ds. kontroli zbrojeń Marshall Billingslea. - Uważamy, że co do zasady istnieje porozumienie na najwyższym szczeblu naszych dwóch rządów. Moskwa musi wykazać wolę polityczną i działać podobnie jak my - podkreślił.