Prawnicza dynastia, niewyjaśnione zbrodnie i zlecenie własnego zabójstwa. "Mroczne tajemnice" rodziny Murdaughów

Doszło do tego trzy miesiące po tym, jak żona Murdaugha i jego drugi syn zostali zastrzeleni. Te wydarzenia skłoniły śledczych do przyjrzenia się dwóm innym tajemniczym śmierciom osób w mniejszym lub większym stopniu związanych z rodziną Murdaughów.

Dynastia Murdaughów z Lowcountry

W 1920 roku Randolph Murdaugh Senior objął stanowisko prokuratora w 14. okręgu sądowym stanu Karolina Południowa, stając się pierwszym przedstawicielem swej dynastii, który piastował to stanowisko. Jego syn, Randolph Murdaugh Junior, objął urząd po ojcu i sprawował go przez blisko 50 lat, by przekazać swą funkcję Randolphowi Murdaughowi III, ojcu Alexa Murdaugha. Sprawował ją do 2005 roku.