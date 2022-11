Alex Jones wróci na Twittera? Elon Musk rozwiewa wątpliwości

Kim jest Alex Jones?

Alex Jones to gospodarz programu radiowego i internetowego show Infowars. Jego konto na Twitterze zostało zawieszone na stałe we wrześniu 2018 roku za naruszanie zasad platformy dotyczących obraźliwych zachowań. Jones znany jest z głoszenia fałszywych teorii spiskowych, m.in. dotyczących masakry w szkole podstawowej Sandy Hook w Newton z 2012 roku. Zginęło wówczas 20 dzieci i sześcioro nauczycieli. Jones twierdził, że była to mistyfikacja, rodzice zamordowanych dzieci są aktorami, a celem miało być według niego odebranie Amerykanom prawa do posiadania broni.