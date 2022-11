Alex Jones musi zapłacić dodatkowe 473 milionów dolarów kary za pomówienie rodzin ofiar masakry w szkole

Zdaniem sądu Alex Jones dopuścił się zachowania, które było "nienawistne, złośliwe i nieuzasadnione" oraz bardzo krzywdzące dla rodzin ofiar. Ponadto "w ogóle nie okazał skruchy" i odmówił przeproszenia ludzi, których atakował i oskarżał o to, że byli aktorami w rządowej mistyfikacji.

Dzień wcześniej sąd zabronił skazanemu transferów swoich aktywów za granicę, o co wnioskowali pozywający go rodzice ofiar, ponieważ Jones usiłował ukryć swoje fundusze i wykazać fałszywe straty, by nie płacić odszkodowań.