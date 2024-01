Zastosowana zostanie nowa metoda wykonywania kary śmierci. Sąd Najwyższy odrzucił wniosek skazanego

Sąd poinformował o swojej decyzji w jednozdaniowym komunikacie, nie notując zdań odrębnych. Odwołanie się do Sądu Najwyższego było ostatnią deską ratunku dla Kennetha Eugene'a Smitha, skazanego przez sąd stanowy w Alabamie za zabójstwo w 1988 roku 45-letniej żony protestanckiego pastora na zlecenie jej męża.

W rezultacie - o ile w ostatniej chwili nie zostanie ułaskawiony przez gubernator stanu - Smith zostanie w czwartek pierwszym w historii więźniem uduszonym azotem. Metoda polega na wpompowaniu skazańcowi przez maskę azotu, aż zastąpi on tlen i doprowadzi do uduszenia. W teorii azot ma pozbawić więźnia przytomności przed jego śmiercią i ograniczyć jego cierpienie, ale jak notuje telewizja CBS, eksperci ostrzegają, że jest to niesprawdzona metoda, a toksyczność azotu może spowodować niepotrzebne cierpienie więźnia i jednocześnie narazić zdrowie innych osób na sali.