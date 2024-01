W Alabamie przeprowadzono pierwszą w historii egzekucję nową metodą

Skazany na karę śmierci Kenneth Eugene Smith został stracony w stanie Alabama poprzez uduszenie azotem. Sąd Najwyższy odrzucił wnioski skazanego o wstrzymanie egzekucji. Smith został uśmiercony tą metodą jako pierwsza osoba na świecie. Mężczyzna w 1988 roku został wynajęty przez pastora do zabicia żony duchownego.

Gubernator stanu Alabama Kay Ivey poinformowała, że w czwartek stracony został Kenneth Smith, skazany na karę śmierci za morderstwo. Była to pierwsza egzekucja przeprowadzona nową metodą - przez uduszenie azotem. Zgon 58-letniego więźnia potwierdzono o godzinie 20.25 lokalnego czasu.

Sąd poinformował o swojej decyzji w jednozdaniowym komunikacie, nie notując zdań odrębnych. Odwołanie się do Sądu Najwyższego było ostatnią deską ratunku dla Kennetha Eugene'a Smitha, skazanego przez sąd stanowy w Alabamie za zabójstwo w 1988 roku 45-letniej żony protestanckiego pastora na zlecenie jej męża.

Metoda, której użyto polega na wpompowaniu skazańcowi przez maskę azotu, aż zastąpi on tlen i doprowadzi do uduszenia. W teorii azot ma pozbawić więźnia przytomności przed jego śmiercią i ograniczyć jego cierpienie, ale jak wskazuje telewizja CBS, eksperci ostrzegają, że jest to niesprawdzona metoda, a toksyczność azotu może spowodować niepotrzebne cierpienie więźnia i jednocześnie narazić zdrowie innych osób na sali.