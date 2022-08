Zatrzymali się, by pomóc kobiecie z zepsutym samochodem. Skończyło się strzelaniną

Dwoje studentów z Florydy padło ofiarą kobiety, która udawała, że popsuł się jej samochód na trasie biegnącej przez gęsty las w stanie Alabama. Kiedy para zatrzymała się, by jej pomóc, kobieta wyciągnęła pistolet. Doszło do wymiany ognia, w wyniku której zginął 22-letni mężczyzna. Napastniczka została ranna. Policja zatrzymała w tej sprawie dwie osoby.

Kobieta powiedziała, że jej samochód się zepsuł, a kiedy para studentów zaoferowała pomoc, wyciągnęła broń i zaciągnęła oboje siłą do lasu - poinformowało biuro szeryfa hrabstwa Clay.

Simjee w pewnym momencie wyciągnął swój ukryty pistolet i oddał kilka strzałów do kobiety, "wielokrotnie ją raniąc", jak relacjonowała policja. Podejrzana, Yasmine Hider, odpowiedziała ogniem. 22-latek zginął.

Talladega National Forest w Alabamie U.S. Forest Service - National Forests in Alabama

Dziecko z naładowaną strzelbą, dwie podejrzane w rękach służb

"Kiedy funkcjonariusze kazali kobiecie położyć się na ziemi, z lasu wybiegło jej 5-letnie dziecko, trzymające w ręku naładowaną strzelbę" - relacjonowało biuro szeryfa. "Funkcjonariusze powiedzieli dziecku, by odłożyło broń, jednak dziecko szło dalej, aż do miejsca, w którym znajdowała się kobieta. Dopiero tam odłożyło broń na ziemię" - przekazano w komunikacie.

Pinkins została zatrzymana pod zarzutem narażania dziecka, morderstwa, porwania i kradzieży - wynika z akt sądowych opublikowanych przez biuro szeryfa. Hider trafiła do szpitala. Gdy stan jej zdrowia na to pozwoli, również zostanie przewieziona do aresztu. Odpowie za morderstwo, porwanie dwóch osób i napad - poinformował szeryf.