Aktor Ryan Reynolds zachęca do profilaktycznych badań. Poddał się kolonoskopii, lekarze wykryli polipa

Kanadyjski aktor Ryan Reynolds przegrał zakład i poszedł na kolonoskopię. Od lekarzy usłyszał, że to mogło mu uratować życie, bo polip, który u niego wykryto, to ryzyko złośliwego nowotworu w przyszłości. Gwiazdor teraz apeluje o prowadzenie profilaktycznych badań. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Udało mi się znaleźć bardzo niewielki polip, który był po prawej stronie twojego jelita grubego. Możliwe, że to uratowało ci życie. Nie przesadzam. Dokładnie po to się to robi, bo nie masz żadnych objawów – mówi do aktora dr Jonathan LaPook z NYU Grossman School of Medicine.