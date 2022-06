Aktor Matthew McConaughey w Białym Domu. Zaapelował o ograniczenie prawa do posiadania broni

Nagrodzony Oscarem aktor Matthew McConaughey spotkał się we wtorek w Białym Domu z prezydentem USA Joe Bidenem. Pochodzący z Uvalde aktor zaapelował do polityków o przyjęcie "racjonalnych i praktycznych" ograniczeń prawa do posiadania broni palnej. Gwiazdor spotkał się również z kongresmenami negocjującymi projekt nowych regulacji.