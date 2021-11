Matthew McConaughey nie wystartuje w wyścigu o fotel gubernatora Teksasu

Amerykański aktor Matthew McConaughey ogłosił, że nie weźmie udziału w wyścigu o fotel gubernatora Teksasu w 2022 roku. - Jest to inspirująca ścieżka, którą warto rozważyć. Jest to również droga, której postanowiłem w tej chwili nie obierać - mówił w niedzielę o swoim ewentualnym starcie. Według zagranicznych mediów decyzja aktora jest szansą dla kandydata Partii Demokratycznej Beto O'Rourke'a na pokonanie ubiegającego się o trzecią kadencję republikańskiego gubernatora Grega Abbotta.

- Jako prostemu dzieciakowi z Uvalde w Teksasie, nigdy nie przyszło mi do głowy, że pewnego dnia będę postrzegany jako polityczny lider. Jest to inspirująca ścieżka, którą warto rozważyć. Jest to również droga, której postanowiłem w tej chwili nie obierać – mówił 52-letni Matthew McConaughey w wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Deklaracja aktora kończy miesiące spekulacji na temat jego politycznych ambicji, które pojawiły się po tym, gdy McConaughey w marcu tego roku publicznie ogłosił , że poważanie zastanawia się nad startem w wyborach.

Aktor przyznał, że nauczył się "wiele", obserwując to, co dzieje się w Teksasie oraz w amerykańskiej polityce, która - jego zdaniem - "potrzebuje nowych celów". - Są wśród nas podziały, które wymagają uzdrowienia - dodał. Zapewnił, że nadal będzie wpierał lokalnych przedsiębiorców i fundacje.

Wybory na gubernatora Teksasu

Matthew McConaughey nie zdradził wcześniej, z ramienia której partii chciałby ubiegać się o fotel gubernatora. Zdaniem brytyjskiego "The Guardian", jego decyzja może okazać się szansą dla kandydata demokratów. Według sondażu przeprowadzonego dla "The Dallas Morning News", dwa razy więcej wyborców wskazało, że wolałaby poprzeć aktora niż O'Rourke'a – podał "The New York Times". W hipotetycznym starciu trzech kandydatów, na najwięcej głosów – 37 procent – mógłby liczyć Greg Abbott. 27 procent wyborców poparłoby McConaughey'ego, a 26 procent - Beto O'Rourke'a.