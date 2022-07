Ośmiu policjantów, jeden kierowca, dziesiątki strzałów. Zginął w trakcie ucieczki

Nagranie opublikowane w niedzielę pokazało, że ośmiu policjantów brało udział w strzelaninie w Akron, w stanie Ohio. Zginął 25-letni czarnoskóry mężczyzna, na którego ciele znaleziono około 60 ran postrzałowych - poinformowała agencja Reutera. Mężczyzna miał popełnić drobne wykroczenia drogowe i nie zatrzymał się do kontroli.

Policja na konferencji prasowej pokazała kilka nagrań. Na jednym z nich, jak przekazali funkcjonariusze, ma być widoczny strzał oddany z samochodu prowadzonego przez 25-letniego Jaylanda Walkera. Mężczyzna uciekał swoim samochodem przed policjantami po tym, jak funkcjonariusze próbowali go zatrzymać za drobne wykroczenia drogowe.

Strzelanina w Akron. Kierowca nie żyje

Z przekazanych przez szefa policji informacji wynika, że ośmiu policjantów uczestniczących w strzelaninie zostało wysłanych na płatne urlopy. Policjanci pytani o okoliczności strzelaniny mieli powiedzieć, że sądzili, że Walker "zajmuje pozycję do strzału", kiedy wysiadł z samochodu, co skłoniło ich do zareagowania na tę sytuację jak na potencjalne zagrożenie.