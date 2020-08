Przedszkolanka uderzyła pięciolatka i przewróciła go na ziemię. Wszystko nagrała kamera

Do zdarzenia doszło w wyniku sprzeczki pomiędzy dwojgiem chłopców. Jak widać na udostępnionym przez biuro szeryfa nagraniu, pięciolatkowie się przepychali i szarpali. Po chwili podeszła do nich opiekunka Tiana McElveen. Na nagraniu widać, jak 24-latka uderza chłopca w twarz, a następnie przewraca go na ziemię.