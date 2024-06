Agent Secret Service napadnięty i okradziony. Otworzył ogień

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, gdy funkcjonariusz Secret Service wracał po pracy do domu w Tustin niedaleko Los Angeles w Kalifornii. Kilka dni później policja z Tustin poinformowała, że do napaści doszło o godz. 21:36 przy jednym z osiedli. Agentowi napastnik zdołał ukraść torbę i uciec, trwają jego poszukiwania. W okolicy znaleziono jak dotąd jedynie część rzeczy osobistych napadniętego funkcjonariusza.