Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Agenci zatrzymali matkę bratanka rzeczniczki Białego Domu

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt
Agenci ICE przeprowadzili nalot na imigrantów w fabryce Hyundai
Źródło: CNN
Amerykańskie służby imigracyjne zatrzymały matkę bratanka rzeczniczki prasowej Białego Domu Karoline Leavitt. Twierdzą, że przebywa w kraju nielegalnie. Jej prawnik uważa, że prawo ją chroni.

Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHA) poinformował w oświadczeniu, że agenci imigracyjni aresztowali kobietę, obywatelkę Brazylii Brunę Caroline Ferreirę, ale odmówił podania dokładnych okoliczności tego zatrzymania.

Z doniesień prasowych wynika, że Ferreira została zatrzymana w Revere w stanie Massachusetts, niedaleko Bostonu - podał Reuters.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Deportują karmiące matki i dzieci z amerykańskim obywatelstwem. "Niezgodne z prawem i nieludzkie"

Departament przekazał następnie, że Ferreira wjechała do Stanów Zjednoczonych na wizie turystycznej i nie opuściła kraju.

Jej prawnik, Jeffrey Rubin cytowany przez media za oceanem, twierdzi że kobieta ubiega się o stały pobyt i wcześniej korzystała z ochrony przed deportacją w ramach programu dla imigrantów sprowadzonych do USA nielegalnie jako dzieci.

Urzędnicy poinformowali też, Ferreira była wcześniej podobno aresztowana za napaść, ale nie podali żadnych konkretów wskazujących na ten zarzut.

Reuters, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, potwierdził, że Ferreira jest matką bratanka rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt. Źródło agencji podało, że chłopak mieszka na stałe z bratem Karoline Leavitt, Michaelem Leavittem, w New Hampshire od urodzenia. Nigdy nie mieszkał z samą Ferreirą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zatrzymania imigrantów w fabryce Hyundai
Setki zatrzymanych na budowie fabryki
Strzelanina w ośrodku ICE. FBI o motywach sprawcy
Oficer ICE na pokładzie samolotu
Kilka godzin uprzedzenia, potem deportacja do państw trzecich. Tak ma działać ICE  

"Wszystkie osoby przebywające nielegalnie w USA podlegają deportacji"

Departament bezpieczeństwa wskazał, że Ferreira jest przetrzymywana w ośrodku zatrzymań Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł w Luizjanie. – Za prezydentury Trumpa i sekretarz Noem wszystkie osoby przebywające nielegalnie w USA podlegają deportacji – powiedział rzecznik resortu.

Według statystyk ICE, ponad dwie trzecie z około 53 tysięcy osób aresztowanych przez tę agendę federalną i zatrzymanych do 15 listopada, nie miało wyroków skazujących.

Prezydent Donald Trump zwiększył liczbę funkcjonariuszy imigracyjnych w największych miastach USA, dążąc do osiągnięcia rekordowego poziomu deportacji, obejmując wielu stałych rezydentów i osoby niekarane.

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt ze swoim synem
Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt ze swoim synem
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Prawnik: władze nadużyły powierzonych im uprawnień

Prawnik reprezentujący Ferreirę powiedział w oświadczeniu, że jego kancelaria ma nadzieję na jej szybkie zwolnienie.

Kobieta wcześniej była objęta programem Odroczonego Działania Wobec Przybywających Dzieci (DACA), który oferuje ulgi deportacyjne i zezwolenia na pracę imigrantom sprowadzonym do USA jako dzieci.

Prawnik twierdzi, że ten sam rząd, który zaoferował jej drogę do obywatelstwa, teraz "nadużył powierzonych mu uprawnień", dokonując "losowych, masowych deportacji".

Na stronie GoFundMe zbierane są środki na pokrycie kosztów ochrony prawnej kobiety. "Zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby zbudować tu stabilne i uczciwe życie" - napisano na stronie. "Utrzymała swój status prawny dzięki DACA, przestrzegała wszystkich wymogów i zawsze starała się postępować właściwie".

Wspomniano również, że jej zatrzymanie było "szczególnie bolesne" dla jej 11-letniego syna, "który potrzebuje matki i każdego dnia ma nadzieję, że zdoła ona wrócić do domu na święta".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USABiały DomPolityka imigracyjna USAPrawa człowieka
Czytaj także:
Zatrzymali Rosjanina
Zatrzymali Rosjanina, który miał ingerować w systemy informatyczne polskich firm
Kraków
Papież Leon XIV
Papież wyruszył w pierwszą daleką podróż. Oto jej plan
Świat
Pijany operator wywrócił koparkę
Pijany operator wywrócił koparkę. Ukrył się w lesie
WARSZAWA
imageTitle
Dramatyczny wypadek i "trudny powrót"
EUROSPORT
Ataki na kierowców w autobusach we Wrocławiu
Zaatakował kierowców autobusów MPK, został zatrzymany
Wrocław
imageTitle
Tłoki w końcu padły
EUROSPORT
Pożar wieżowców w Hongkongu
Ogień wciąż w trzech wieżowcach. Setki zaginionych, wielu uwięzionych
Świat
25b24298
"Premier na pewno w tej sprawie ma coś bardzo konkretnego na myśli"
"Rozmowa Piaseckiego"
Rekin zaatakował turystów w Australii
Rekin zaatakował turystów. Jeden nie żyje
METEO
Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Czy wróci obowiązkowa służba wojskowa? Szef MON komentuje
Polska
portfel, pieniądze
Wpływa na miliony podmiotów i klientów. "Astronomiczna suma"
BIZNES
Mieszkańcy sprzeciwiają się wyburzeniom i podzieleniu ich miejscowości ekspresówką
Wyburzenia "historyczne na skalę kraju". Burza w sprawie budowy S7
Kraków
imageTitle
Wpadka organizatorów. Takiego hymnu się nie spodziewały
EUROSPORT
Mężczyzna został zatrzymany
Ulicami miasta szedł ze sklepowym wózkiem. Trafił do celi
WARSZAWA
49 min
pc
Słowa, które rozwścieczyły Chińczyków
Podcast o zagranicy
Peter Szijjarto
Węgierskiemu ministrowi odmówiono lądowania
Świat
Prezydent Karol Nawrocki
130 wniosków do prezydenta. Wszystkie odrzucone
Robert Zieliński
imageTitle
Zapomniała o koszmarnej kontuzji i wyrywa się na igrzyska
EUROSPORT
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Podano przyczynę tragedii
BIZNES
Abp Marek Jędraszewski
Katastrofalny pożar, problemy polskiego samolotu, odejście arcybiskupa
Polska
Stellantis
Kontrowersyjna inwestycja giganta. "Rosnące wpływy Pekinu"
BIZNES
Oblodzenie
Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Siatkówka? Koszykówka? Nie, to obrońca we własnym polu karnym
EUROSPORT
pap_20240322_0N2
"Jak nie zapłacę, dziecko będzie kanciaste"
Justyna Suchecka
Żołnierze Gwardii Narodowej w Waszyngtonie po tym, jak w pobliżu Białego Domu padły strzały
Strzały w okolicach Białego Domu. Najnowsze informacje
Świat
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Śnieg na razie odpuści, ale dzień może być wietrzny
METEO
Nagranie z momentu ataku
Był w hotelu, usłyszał strzały. "Wszyscy są w szoku"
Świat
imageTitle
Cztery gole i hat-trick w siedem minut. Mbappe zabawił się z rywalami
EUROSPORT
imageTitle
Spryt Zielińskiego to za mało. Atletico lepsze od Interu
EUROSPORT
imageTitle
Arsenal kończy kapitalną serię Bayernu. Poważna wpadka Manuela Neuera
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica