Agenci zatrzymali matkę bratanka rzeczniczki Białego Domu

Agenci ICE przeprowadzili nalot na imigrantów w fabryce Hyundai

Rzecznik Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHA) poinformował w oświadczeniu, że agenci imigracyjni aresztowali kobietę, obywatelkę Brazylii Brunę Caroline Ferreirę, ale odmówił podania dokładnych okoliczności tego zatrzymania.

Z doniesień prasowych wynika, że Ferreira została zatrzymana w Revere w stanie Massachusetts, niedaleko Bostonu - podał Reuters.

Departament przekazał następnie, że Ferreira wjechała do Stanów Zjednoczonych na wizie turystycznej i nie opuściła kraju.

Jej prawnik, Jeffrey Rubin cytowany przez media za oceanem, twierdzi że kobieta ubiega się o stały pobyt i wcześniej korzystała z ochrony przed deportacją w ramach programu dla imigrantów sprowadzonych do USA nielegalnie jako dzieci.

Urzędnicy poinformowali też, Ferreira była wcześniej podobno aresztowana za napaść, ale nie podali żadnych konkretów wskazujących na ten zarzut.

Reuters, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, potwierdził, że Ferreira jest matką bratanka rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt. Źródło agencji podało, że chłopak mieszka na stałe z bratem Karoline Leavitt, Michaelem Leavittem, w New Hampshire od urodzenia. Nigdy nie mieszkał z samą Ferreirą.

"Wszystkie osoby przebywające nielegalnie w USA podlegają deportacji"

Departament bezpieczeństwa wskazał, że Ferreira jest przetrzymywana w ośrodku zatrzymań Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł w Luizjanie. – Za prezydentury Trumpa i sekretarz Noem wszystkie osoby przebywające nielegalnie w USA podlegają deportacji – powiedział rzecznik resortu.

Według statystyk ICE, ponad dwie trzecie z około 53 tysięcy osób aresztowanych przez tę agendę federalną i zatrzymanych do 15 listopada, nie miało wyroków skazujących.

Prezydent Donald Trump zwiększył liczbę funkcjonariuszy imigracyjnych w największych miastach USA, dążąc do osiągnięcia rekordowego poziomu deportacji, obejmując wielu stałych rezydentów i osoby niekarane.

Prawnik: władze nadużyły powierzonych im uprawnień

Prawnik reprezentujący Ferreirę powiedział w oświadczeniu, że jego kancelaria ma nadzieję na jej szybkie zwolnienie.

Kobieta wcześniej była objęta programem Odroczonego Działania Wobec Przybywających Dzieci (DACA), który oferuje ulgi deportacyjne i zezwolenia na pracę imigrantom sprowadzonym do USA jako dzieci.

Prawnik twierdzi, że ten sam rząd, który zaoferował jej drogę do obywatelstwa, teraz "nadużył powierzonych mu uprawnień", dokonując "losowych, masowych deportacji".

Na stronie GoFundMe zbierane są środki na pokrycie kosztów ochrony prawnej kobiety. "Zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby zbudować tu stabilne i uczciwe życie" - napisano na stronie. "Utrzymała swój status prawny dzięki DACA, przestrzegała wszystkich wymogów i zawsze starała się postępować właściwie".

Wspomniano również, że jej zatrzymanie było "szczególnie bolesne" dla jej 11-letniego syna, "który potrzebuje matki i każdego dnia ma nadzieję, że zdoła ona wrócić do domu na święta".

