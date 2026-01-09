Logo strona główna
Świat

Dwie osoby postrzelone przez funkcjonariuszy. "Dzień po przerażającej przemocy w Minnesocie"

Portland strzelanina
Portland
Źródło: Google Maps
Funkcjonariusze amerykańskiej straży granicznej w czwartek po południu oddali strzały do dwóch osób w Portland - poinformowała w czwartek wieczorem policja. Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, ranni zostali prawdopodobnie członkowie wenezuelskiego gangu Tren de Aragua.

"Dwie osoby trafiły do ​​szpitala po strzelaninie z udziałem agentów federalnych" - poinformowała policja z Portland w oświadczeniu. Dodano, że stan postrzelonych osób nie jest znany.

Stacja afiliacyjna ABC News poinformowała, że ​​agenci zaangażowani w strzelaninę byli agentami Służby Celnej i Ochrony Granic USA, a śledztwo prowadzi FBI.

- Rozumiemy emocje i napięcie, jakie odczuwa wiele osób po incydencie w Minneapolis, ale proszę społeczność o zachowanie spokoju, podczas gdy my staramy się dowiedzieć więcej - powiedział komendant policji Bob Day.

Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Źródło: Shutterstock

DHS: mężczyzna miał próbować przejechać funkcjonariuszy

Według oświadczenia Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) do strzelaniny doszło podczas zatrzymania pojazdu należącego do mężczyzny "powiązanego z Tren de Aragua, międzynarodową siatką zajmującą się prostytucją, i zamieszanego w niedawną strzelaninę w Portland". Mężczyzna miał próbować przejechać funkcjonariuszy. "Kierowca pojazdu prawdopodobnie jest członkiem brutalnego wenezuelskiego gangu Tren de Aragua. Kiedy agenci ujawnili się osobom znajdującym się w pojeździe, kierowca użył pojazdu jako broni i próbował przejechać funkcjonariuszy" - napisano w oświadczeniu. "Obawiając się o swoje życie i bezpieczeństwo, jeden z funkcjonariuszy oddał strzały w obronie własnej. Kierowca odjechał z pasażerem, uciekając z miejsca zdarzenia" - dodano.

Konto X biura FBI w Portland pierwotnie informowało, że prowadzi śledztwo w sprawie strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, jednak ten tweet został później usunięty.

Burmistrz Portland Keith Wilson potępił incydent w wydanym oświadczeniu. "Zaledwie dzień po przerażającej przemocy w Minnesocie, której dopuścili się agenci federalni, nasza społeczność w Portland zmaga się teraz z kolejnym głęboko niepokojącym incydentem (...). Nie możemy siedzieć bezczynnie, gdy konstytucyjne prawa ulegają erozji, a rozlew krwi narasta" - stwierdził Wilson. "Jako burmistrz wzywam ICE do zaprzestania wszelkich operacji w Portland do czasu zakończenia pełnego śledztwa" - dodał.

Napięcie po śmierci w Minneapolis

Do zdarzenia doszło dzień po tym, jak w podobnej sytuacji funkcjonariusz służby imigracyjnej ICE w Minneapolis zabił kobietę próbującą samochodem uciec agentom, którzy okrążyli jej auto. Władze federalne stwierdziły, że sprawca działał w samoobronie, a kobieta chciała go przejechać, choć nagrania wideo nie potwierdzają tych twierdzeń.

Portland, podobnie jak Minneapolis, jest w centrum operacji imigracyjnych mających na celu deportację nielegalnych imigrantów. Prezydent USA Donald Trump usiłował sprowadzić do miasta Gwardię Narodową, lecz ostatecznie z tego zrezygnował po tym, jak legalność wysłania wojska zakwestionowały sądy federalne.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ANKUR DHOLAKIA/EPA/PAP

USA
