Kierował włamaniem, które kosztowało Nixona prezydenturę. Zmarł jeden z bohaterów Watergate

Agent FBI, prawnik, ale i showman oraz aktor. W wieku 90 lat zmarł G. Gordon Liddy, jedna z czołowych postaci w aferze Watergate z 1972 roku, która w konsekwencji doprowadziła do ustąpienia ówczesnego prezydenta Richarda Nixona.

Współpracując z E. Howardem Huntem, Liddy zorganizował i kierował włamaniem do siedziby Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej w kompleksie waszyngtońskich budynków Watergate w czerwcu 1972 roku. Włamania dokonano w okresie, w którym prezydent Nixon ubiegał się o wybór na drugą kadencję.

W siedzibie Komitetu aresztowano pięciu podległych Liddy'emu włamywaczy. Śledztwo w Kongresie, które później nastąpiło, doprowadziło do rezygnacji prezydenta Nixona w 1974 roku. Prezydent ustąpił ze stanowiska wobec groźby postawienia go w stan oskarżenia (impeachment) i pozbawienia urzędu. Śledztwo wykazało bowiem, że co najmniej wiedział o włamaniu i je aprobował.