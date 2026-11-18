Świat Seria tajemniczych awarii w USA. Marco Rubio: zero dowodów Oprac. Ewa Żebrowska |

Wielka awaria Microsoftu. Rozmowa z Piotrem Koniecznym z portalu niebezpiecznik.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JOHAN NILSSON/TT

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Podczas wczorajszej konferencji prasowej na Filipinach sekretarz stanu Marco Rubio przekazał, nie ma "żadnych dowodów" na to, iż niedawne awarie techniczne w USA są ze sobą powiązane. - Incydent z firmą Microsoft nie ma nic wspólnego z sytuacją, którą obserwowaliśmy w FAA (Federalnej Administracji Lotnictwa) - stwierdził, cytowany przez CBS News. Dodał, że podobnie jest z awarią w systemie bankowym.

- Z technicznego punktu widzenia wszystkie te zdarzenia są od siebie całkowicie niezależne - oznajmił. Podkreślił też, że nie ma "żadnych dowodów" na to, by "którekolwiek z tych odosobnionych zdarzeń miało związek z wrogimi podmiotami, hakerami, przestępcami, innym państwem czy konkretnym czynnikiem".

Seria awarii w USA

W czwartek Microsoft poinformował o globalnej awarii, a niedziałające usługi wpłynęły na funkcjonowanie firm na całym świecie. Kilkadziesiąt godzin później doszło do zakłóceń w ruchu lotniczym, wstrzymano wszystkie odloty samolotów na terenie Stanów Zjednoczonych. Według władz federalnych przyczyną były prace konserwacyjne, podczas których doszło do awarii. W poniedziałek 17 listopada doszło też do zakłóceń w systemie bankowym.

Według CBS News Marco Rubio przyznał, że incydenty te wywołały niepokój wśród Amerykanów, podkreślając jednocześnie, że Stany Zjednoczone nie są obiektem systemowego ataku. - Każde z tych zdarzeń jest odrębne i wynika z innych przyczyn - powtórzył.

J.D. Vance: pytają mnie o bunkier

CNN komentuje, że nie trzeba być paranoikiem, by zacząć łączyć te fakty, nawet jeśli nic nie wskazuje na to, że mają one ze sobą jakikolwiek związek. Co ciekawe, gdy doszło do serii awarii, w sieci toczyła się żywa dyskusja związana z prognozowanym na 13 listopada "końcem świata" czy tzw. blackoutem (przerwie w dostawie energii - red.) w USA, który - według rozpowszechnianych teorii spiskowych - miał się rozpocząć 17 listopada i potrwać 90 dni - podaje USA Today.

Administracja Donalda Trumpa wydaje się bagatelizować obawy przed kryzysem. CNN komentuje, że prezydent, który "zbudował swoją karierę polityczną na szerzeniu teorii spiskowych", podczas sprawowania urzędu "spisków nie dostrzega".

- Takie jest życie - skomentował we wtorek ostatnie incydenty. - Kiedy jest się wielkim, potężnym i dysponuje się ogromnymi pieniędzmi, takie rzeczy się zdarzają. Jest w porządku - stwierdził.

Teorie spiskowe kontra awarie

Również wiceprezydent J.D. Vance apeluje o zachowanie spokoju. - Wielu moich przyjaciół pytało mnie, czy powinni budować bunkier albo robić zapasy żywności i wody - mówił w poniedziałek na antenie Fox News. Odpowiadam: nie. Nie spodziewamy się kryzysu - stwierdził. Jednak, jak zauważają media, jego przekaz nie był jasny, bo później dodał: "Trzeba być jednak przygotowanym na wszystko".

Jacob Ward, dziennikarz zajmujący się technologią wyjaśnił w CNN, że "tam, gdzie większość ludzi widzi spisek, on niemal zawsze dostrzega niekompetencję". Stwierdził, że Stany Zjednoczone wymagają coraz więcej od starzejącej się infrastruktury, a rutynowa modernizacja kończy się "paraliżem systemu".

Dodał też, że istotna jest tu też sztuczna inteligencja, z której korzystanie może przynieść tyle samo pożytku, co szkód. - Dziś, aby wyrządzić poważne szkody, nie potrzeba już tak zaawansowanej wiedzy technicznej, jak kiedyś - zauważył.

red. AZ