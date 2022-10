Administracja Joe Bidena: prezydent uważa, że należy przemyśleć relacje z Arabią Saudyjską

Decyzja Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, która ma doprowadzić do wzrostu cen ropy naftowej, spotkała się z ostrymi reakcjami kongresmenów demokratów, z których wielu wezwało do przemyślenia sojuszu z monarchią. Przedstawiciele administracji Joe Bidena , w tym sam prezydent, wyrazili swój zawód rolą Saudów, ale jednocześnie podkreślali wagę związków z Rijadem dla regionalnego bezpieczeństwa.

- Myślę, że prezydent jasno wyraża się, że to jest relacja, którą powinniśmy dalej przewartościować, być skłonni do rewizji i w świetle decyzji OPEC, (prezydent) jest skłonny do współpracy z Kongresem, by przemyśleć, jak te relacje powinny wyglądać w przyszłości - powiedział. Zasugerował, że decyzje w tej sprawie nastąpią wkrótce.