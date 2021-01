Mieszkał trzy miesiące na lotnisku. "Bał się lecieć do domu z powodu pandemii"

36-latek przez trzy miesiące mieszkał na międzynarodowym lotnisku w Chicago. Nikt go w tym czasie nie niepokoił.

36-letni Aditya Singh został aresztowany w sobotę po tym, jak personel jednej z linii lotniczych poprosił go o okazanie dokumentu tożsamości, donosi BBC. Mężczyzna wskazał na odznakę, ale okazało się, że należała ona do jednego z pracowników lotniska, który zgłosił jej zaginięcie w październiku.

Policja twierdzi, że Singh przyleciał samolotem z Los Angeles na międzynarodowe lotnisko O'Hare w Chicago 19 października. Mężczyźnie udało się żyć z datków od pasażerów w zastrzeżonej strefie lotniska. Rozpoznająca sprawę sędzia wyraziła zdziwienie okolicznościami sprawy. - Jeśli dobrze rozumiem, to osoba nieupoważniona, niebędąca pracownikiem, mieszkała w rzekomo zastrzeżonej części terminalu lotniska O'Hare od 19 października 2020 roku do 16 stycznia 2021 roku i nie została wykryta? - powiedziała do prokurator, która w niedzielę przedstawiła mężczyźnie zarzuty.