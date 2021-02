Nakaz deportacji z USA. Były strażnik nazistowskiego obozu wrócił do Niemiec

Przyznał się do pilnowania więźniów przez kilka tygodni

Amerykański sąd uznał, że więźniowie obozu byli przetrzymywani w "okropnych" warunkach i wykorzystywani do przymusowej pracy na zewnątrz "aż do wyczerpania i śmierci". Stwierdził również, a Berger przyznał, że pilnował więźniów, aby uniemożliwić im ucieczkę w czasie ich pracy od świtu do zmierzchu, w drodze na miejsce pracy i w drodze powrotnej do obozu wieczorem.