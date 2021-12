900 osób zwolnionych w czasie spotkania na Zoomie. Były pracownik Better.com komentuje

Prezes firmy Better.com, zajmującej się udzielaniem kredytów hipotecznych, tuż przez świętami zwolnił ze skutkiem natychmiastowym 900 pracowników w czasie wideospotkania na platformie Zoom. - To jedna z tych rzeczy, co do których nie wierzysz, że się wydarzą - mówił portalowi CNN Business Christian Chapman, jeden ze zwolnionych pracowników. Mężczyzna przyznał, że nie było to jednak pierwsze budzące kontrowersje zachowanie przełożonego.

- Jeśli bierzesz udział w tym spotkaniu, jesteś częścią pechowej grupy, która jest zwalniana - powiedział swym pracownikom prezes Better.com Vishal Garg podczas wideorozmowy na platformie Zoom. - Twoje zatrudnienie tutaj kończy się ze skutkiem natychmiastowym - dodał. W ten sposób, tuż przed świętami pracę straciło 900 osób, około 9 procent wszystkich pracowników firmy. CNN opisał spotkanie na Zoomie jako krótkie i pozbawione emocji.

Były pracownik Better.com o masowym zwolnieniu

Jednym ze zwolnionych był Christian Chapman. Mężczyzna, jedyny żywiciel siedmioosobowej rodziny, był świadomy porywczego charakteru swojego przełożonego, któremu regularnie zdarzało się przeklinać w czasie zdalnych rozmów z pracownikami. – Po pierwszym spotkaniu zdałem sobie sprawę, że muszę się wyciszyć i podłączyć słuchawki, ponieważ mam w domu piątkę dzieci i nie chciałem, żeby słuchały takiego języka – mówił.

Jak relacjonował CNN Business, mężczyzna miał niedawno przejść rozmowę ze swoim menadżerem, w czasie której został poinformowany o pozytywnej ocenie swej wydajności. W dniu zwolnienia był pewny, że loguje się na kolejne rutynowe spotkanie z prezesem. Jednokierunkowy webinar zakończył się jednak po trzech minutach, pozostawiając Champmana w stanie osłupienia – napisał amerykański portal.

Chapman próbował skontaktować się ze współpracownikami poprzez wewnętrzne kanały komunikacyjne, jednak po chwili utracił dostęp do służbowego komputera, telefonu oraz poczty elektronicznej. - To był surrealistyczny moment. To jedna z tych rzeczy, co do których nie wierzysz, że się wydarzą – przyznał mężczyzna, cytowany przez CNN. Jak dodał, wyjaśnienia z działu kadr otrzymał na prywatny adres e-mail po kilku godzinach od zwolnienia.

Prezes Better.com tłumaczy zwolnienia

Vishal Garg podał, że przyczynami zwolnień są sytuacja na rynku, wydajność pracy i jej produktywność. Magazyn "Fortune" poinformował, że Garg zarzucił pracownikom, że "okradali" swoich kolegów z pracy oraz klientów, ponieważ byli nieproduktywni i pracowali tylko dwie godziny dziennie. - To drugi raz w mojej karierze, gdy to robię i nie chciałbym tego powtarzać. Ostatnim razem, kiedy to zrobiłem, płakałem - powiedział do zwalnianych pracowników Garg.

"Zwolnienia są bolesne, szczególnie o tej porze roku" - stwierdził dyrektor finansowy Kevin Ryan w oświadczeniu przesłanym CNN Business. "Jednak bilans finansowy fortecy oraz zmniejszona i bardziej skoncentrowana siła robocza sprawią, że przejdziemy do ofensywy na drastycznie zmieniającym się rynku nieruchomości" - dodał Ryan.

Firma zajmująca się kredytami hipotecznymi ogłosiła w maju, że wchodzi na giełdę. W zeszłym tygodniu dzięki temu pozyskała 750 milionów dolarów. Better.com ma mieć na swoim bilansie gotówkowym ponad 1 miliard dolarów - podał CNN.

CNN Business zwróciło uwagę, że to nie pierwszy raz, gdy zachowanie prezesa Better.com wywołało kontrowersje. Portal przytoczył treść maila Gerga do pracowników, który w 2020 roku opublikował magazyn "Forbes". "Jesteście ZBYT CHOLERNIE WOLNI. Jesteście bandą GŁUPICH DELFINÓW… WIĘC PRZESTAŃCIE. PRZESTAŃCIE. PRZESTAŃCIE TERAZ. PRZYNOSICIE MI WSTYD" – pisał.

Autor:ft/ams

Źródło: CNN