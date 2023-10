Zaginiona dziewięciolatka znaleziona w szafie. Porywacza zdradziły odciski palców

Poszukiwana od dwóch dni dziewięciolatka została bezpiecznie odnaleziona. Dziewczynkę udało się namierzyć dzięki temu, że jej domniemany porywacz pozostawił odciski palców na liście z żądaniem pieniędzy. Wrzucił go do skrzynki na listy przy rodzinnym domu uprowadzonej.

USA. Odnaleziono poszukiwaną dziewięciolatkę

W poszukiwania dziewięciolatki zaangażowało się około 400 osób, w tym leśnicy, policjanci i strażacy. W związku z podejrzeniem, że doszło do porwania, w niedzielę rano wydano Amber Alert (odpowiednik Child Alert). Przełom w sprawie nastąpił w poniedziałek nad ranem, gdy do domu rodziców dziecka trafił list z żądaniem okupu. Podejrzany przywiózł go tam osobiście i włożył do skrzynki pocztowej, zakładając, że nie ma nikogo w domu - przekazała Kathy Hochul, gubernator stanu Nowy Jork. Rodzice Charlotte byli wtedy nadal na terenie parku, szukając córki.