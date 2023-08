87-latka zaproponowała włamywaczowi posiłek. Gdy jadł, wezwała policję

Do sypialni 87-letniej emerytowanej nauczycielki włamał się młody mężczyzna grożąc, że "zamierza ją pociąć". Zaatakowana kobieta najpierw się broniła, a gdy napastnik "się zmęczył", zaproponowała mu posiłek. - To miało go zająć - tłumaczyła w rozmowie ze stacją CNN. Gdy jadł, Marjorie Perkins wezwała policję.