87-latek stracił cały majątek przez oszustkę z aplikacji randkowej

36-letnia Peaches Stergo z Florydy w środę 25 stycznia została zatrzymana pod zarzutem oszustwa, które doprowadziło do wyłudzenia od 87-letniego mężczyzny w sumie 2,8 miliona dolarów. Jak przekazała prokuratura kobieta, która w aplikacji randkowej przedstawiała się jako Alice, za skradzione pieniądze miała kupić sobie m.in. nieruchomość i wiele luksusowych przedmiotów.

- Oskarżona bezdusznie upolowała starszego obywatela, który szukał po prostu towarzystwa, okradając go z oszczędności życia - podsumował Michael J. Driscoll z nowojorskiego oddziału FBI. Mieszkanka Florydy przebywa obecnie w areszcie, grozi jej do 20 lat więzienia. Imię i nazwisko poszkodowanego przez nią mężczyzny nie zostało podane do wiadomości publicznej.