83 osoby w samolocie, pilot chciał wyłączyć silniki. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 

Amerykański pilot Joseph David Emerson usłyszał 84 zarzuty w związku ze zdarzeniem z jego udziałem na pokładzie samolotu pasażerskiego. 44-latek niebędący na służbie podczas lotu z Everett do San Francisco miał próbować wyłączyć silniki maszyny. W kabinie załogi samolotu doszło do bójki, ostatecznie mężczyzna został obezwładniony przez pracowników personelu pokładowego, a maszyna zmieniła kurs.

Joseph David Emerson został postawiony w stan oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych hrabstwa Multnomah w stanie Oregon we wtorek. 44-latkowi postawiono 84 zarzuty, w tym jeden zarzut spowodowania zagrożenia dla statku powietrznego i 83 zarzuty lekkomyślnego narażenia na niebezpieczeństwo innej osoby - po jednym na każdą osobę obecną na pokładzie samolotu, w którym Emerson miał próbować wyłączyć silniki.

Samolot zmienił kurs z powodu pilota

Adwokaci 44-latka pochwalili decyzję wielkiej ławy przysięgłych o nieoskarżaniu go o 83 zarzuty usiłowania zabójstwa. W oświadczeniu cytowanym przez amerykańską stację CNN wskazali, że "zarzuty usiłowania zabójstwa nigdy nie były właściwe w tej sprawie, ponieważ kapitan Emerson nigdy nie miał zamiaru skrzywdzić innej osoby ani narazić nikogo na ryzyko - po prostu chciał wrócić do domu, do żony i dzieci". Jednocześnie prawnicy Emersona wyrazili rozczarowanie, że w ogóle postawiono mu zarzuty, ponieważ "nie miał zamiaru dopuścić się przestępstwa".