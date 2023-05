8-latka zmarła po zatrzymaniu na granicy USA. Jej matka twierdzi, że zignorowano stan dziecka

8-letnia Anadith zmarła 17 maja po tym, jak została zatrzymana wraz z rodziną niedaleko granicy między USA i Meksykiem . Dziewczynka przebywała w ośrodku dla imigrantów, gdzie jej stan zdrowia się pogarszał. "Płakała i błagała o życie, a oni ją ignorowali. Nic dla niej nie zrobili" – mówiła Mabel Alvarez Benedicks, matka dziewczynki, cytowana przez ABC News za agencją AP. Jak mówiła, agenci mieli wielokrotnie ignorować jej prośby o zabranie córki do szpitala, wiedząc, że ma ona problemy z sercem i anemię - urodziła się z wrodzoną wadą serca.

Tymczasem jak wynika z komunikatu U.S. Customs and Border Protection (Urzędu Celnego i Ochrony Granic, CBP) opublikowanego w niedzielę, dziewczynka aż trzykrotnie w dniu swojej śmierci była widziana przez lekarzy.

Dziewczynka zmarła po zatrzymaniu przez straż graniczną w USA

CBP podało, że 9 maja Anadith, obywatelka Panamy, wraz ze swoją rodziną (której członkowie byli obywatelami Hondurasu ), została zatrzymana przez funkcjonariuszy patrolu granicznego z Brownsville w Teksasie, a później przewieziona do ośrodka zajmującego się sprawami imigrantów w Donnie. Dzień później dziewczynka miała być badana przez lekarzy, ale nie zgłaszała żadnych szczególnych dolegliwości zdrowotnych. Jej rodzina przekazała jednak medykom, że ośmiolatka zmaga się ze schorzeniami przewlekłymi - anemią i chorobą serca.

14 maja dziewczynka, nadal przebywając w ośrodku, zaczęła skarżyć się na ból brzucha, zatkany nos i kaszel. Gdy matka udała się z nią do jednostki medycznej, okazało się, że 8-latka ma grypę i gorączkę powyżej 38 stopni Celsjusza, więc podano jej leki. Lekarze posiadali dokumentację dziewczynki, z której wynikało, że w wieku 5 lat przeszła ona operację serca i choć jest w stabilnym stanie, wymaga opieki kardiologa. Następnie cała rodzina została przewieziona do ośrodka US Border Patrol Station w Harlingen (HRL), dedykowanego przypadkom imigrantów wymagających izolacji ze względu na choroby zakaźne.