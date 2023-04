Miał strzelić sąsiadowi w głowę, bo ten używał dmuchawy do liści. "Nikt nie zasługuje na coś takiego"

Do zdarzenia doszło 12 kwietnia w miejscowości Antioch. Jak relacjonuje "New York Post", wieczorem tego dnia 59-letni William Martys używał na swoim podwórku dmuchawy do liści. Gdy podszedł do sąsiedniej posesji, wdał się w kłótnię z zamieszkującym ją z 79-latkiem. W trakcie sprzeczki starszy z mężczyzn miał postrzelić swojego sąsiada w głowę - przekazało lokalne biuro szeryfa. Policja poinformowała też, że przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze zastali Martysa "nieprzytomnego i krwawiącego". Mężczyzna został przewieziony do szpitala, tam stwierdzono jego zgon. Podejrzany przebywa obecnie w areszcie, usłyszał już zarzut zabójstwa pierwszego stopnia - donosi amerykański dziennik.