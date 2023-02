77-latek zastrzelony na parkingu. "Wygrał z rakiem, brał udział w wojnach, a zginął, próbując sprzedać buldoga"

Do zdarzenia doszło 7 lutego na parkingu przed restauracją typu fast food w miejscowości Bishopville. W rozmowie z lokalną telewizją WBTW Daniel Simon, szeryf hrabstwa Lee, przekazał, że 77-letni hodowca psów Lonnie Alford Ray umówił się tam za pośrednictwem internetu z człowiekiem, który miał kupić od niego szczeniaka rasy buldog francuski. Gdy Ray zjawił się na miejscu, podeszło do niego kilku uzbrojonych mężczyzn. Jak wyjaśnił Simon, napastnicy zaczęli ciągnąć smycz, na której prowadzony był buldog, i kilka razy strzelili do 77-latka. Mężczyzna zmarł na miejscu. Napastnicy zabrali ze sobą psa i uciekli.