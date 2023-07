7-latek zginał w strzelaninie. Wybuchła po kłótni o skutery wodne pływające blisko brzegu

Do zdarzenia doszło w dniu ważnego dla Amerykanów święta - Dnia Niepodległości. Jak relacjonuje Washington Post, około godz. 20:30 4 lipca policja została wezwana na przystań dla łodzi w pobliżu Courtney Campbell Causeway. Miało tam dojść do awantury, a następnie do strzelaniny. Media informują, że starły się "dwie grupy" - jedna miała pretensje o to, że druga pływa skuterami wodnymi blisko brzegu, przy którym w wodzie bawiły się dzieci.