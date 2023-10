7-latek dławił się monetą. Życie uratowała mu kobieta kierująca autobusem szkolnym

Chłopca uratował chwyt (rękoczyn) Heimlicha

Na nagraniu zarejestrowanym przez kamerę zamontowaną w autobusie widać, jak Preston śmieje się z innymi uczniami, po czym wkłada coś do ust. Chwilę później chłopiec prosi Baker o pomoc, mówiąc, że połknął monetę. Baker, przeszkolona w zakresie pierwszej pomocy, próbowała zachęcić siedmiolatka, by zwymiotował. Gdy to nie przyniosło skutku, wyniosła go z pojazdu i na chodniku zaczęła wykonywać tzw. rękoczyn Heimlicha, czy inaczej chwyt Heimlicha, stosowany przy zadławieniach. Polega na wywarciu nacisku na przeponę, by sprężone powietrze wypchnęło obiekt, który utknął w tchawicy.