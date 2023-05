7-latek przyniósł do szkoły broń, prokuratura stawia zarzuty. "To mogło być bardzo niebezpieczne zdarzenie"

We wtorek, niecałe dwa tygodnie po tym, jak 7-letni uczeń szkoły podstawowej Cesar E. Chavez w Grand Rapids przyniósł do placówki broń, jego matka Aubrey Wilson i jej partnerka Chelsea Berkley usłyszały zarzuty. 29-letnia Berkley przebywa w areszcie w związku z inną sprawą.

- Sprawa, z którą mamy tutaj do czynienia dotyczy jednej osoby, która przyniosła do domu broń oraz drugiej, która umieściła broń w miejscu dostępnym dla dziecka, które następnie przyniosło ją do szkoły podstawowej Cesar E. Chavez - wyjaśnił cytowany przez CNN prokurator hrabstwa Kent Chris Becker na zorganizowanej 16 maja konferencji prasowej. Jak dodał mężczyzna, prokuratura zamierza "badać, śledzić i robić wszystko, co w jej mocy, by upewnić się, że broń nie będzie dostawać się w ręce dzieci". - To mogło być bardzo niebezpieczne zdarzenie - stwierdził komentując incydent z 3 maja z udziałem syna Wilson.