Prokuratura: trasę biegu zablokował mu śpiący bezdomny. Padły trzy strzały, mężczyzna nie żyje

68-letni mieszkaniec Garden Grove w Kalifornii, usłyszał zarzut umyślnego spowodowania śmierci 40-latka w kryzysie bezdomności żyjącego na ulicach miasta. Powodem miało być zablokowanie biegaczowi chodnika przez śpiącego na nim mężczyznę - informuje prokuratura.

O zarzucie dla Craiga Sumnera Elliotta z Garden Grove, który jest podejrzany o umyślne spowodowanie śmierci 40-letniego Antonio Garcii Avalosa, poinformowało w wydanym poniedziałek oświadczeniu biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Orange. - To tragiczny splot okoliczności, z najgorszym możliwym finałem, przez drobną niedogodność związaną z zablokowanym chodnikiem zginął mężczyzna - komentuje Todd Spitzer, prokurator okręgowy hrabstwa Orange. - Ta sprawa to wyraźne przypomnienie, że wzięcie prawa we własne ręce nigdy nie jest rozwiązaniem i że należy ponosić konsekwencje swoich działań - dodaje.

Podczas biegu natknął się na blokującego chodnik bezdomnego. Oddał trzy strzały

Wydarzenia z 28 września opisuje w oświadczeniu biuro prokuratora Spitzera. Około godz. 15 68-latek biegł ze swoimi psami chodnikiem przy Katella Avenue w Garden Grove. Biegacz pchał przed sobą wózek. W pewnym momencie natknął się na śpiącego na środku chodnika 40-letniego Antonio Garcię Avalosa, mężczyznę w kryzysie bezdomności. Elliott miał zacząć szturchać Avalosa wózkiem, by ten się obudził i go przepuścił. "Kiedy śpiący mężczyzna się ocknął, zaczął krzyczeć na Elliotta, by ten od niego odszedł" - czytamy w oświadczeniu.

Następnie biegacz miał zacząć nagrywać mężczyznę na chodniku i jednocześnie wyciągnął z wózka pistolet, na który - co podkreśla prokurator - miał ważne pozwolenie. "Na nagraniu zrobionym przez Elliotta widać, jak Avalos wstaje i rzuca w niego butem, ten uchyla się, by uniknąć uderzenia, a następnie trzykrotnie strzela do Avalosa" - czytamy w oświadczeniu prokuratury.

Jak ustalił portal NBC News, Avalos został przewieziony do pobliskiego szpitala, gdzie zmarł. Elliott został aresztowany w piątek 17 listopada. Areszt opuścił już za kaucją w wysokości 100 tysięcy dolarów. 15 grudnia ma zostać przesłuchany w sprawie. Jeśli zostanie uznany winnym wszystkich zarzutów grozi mu 21 lat więzienia.

Autor:jdw//am

Źródło: TVN24.pl, NBC News