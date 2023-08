66-latek znaleziony martwy przy popularnym szlaku. Chciał rozrzucić prochy zmarłego ojca

66-letni mężczyzna został odnaleziony martwy w Parku Narodowym Arches w amerykańskim stanie Utah. Mężczyzna ruszył na szlak, by na łonie natury rozsypać prochy swojego zmarłego ojca. Najprawdopodobniej przyczyną jego śmierci był udar cieplny.

James Bernard Hendricks został odnaleziony martwy w Parku Narodowym Arches w stanie Utah 1 sierpnia - poinformowała jego siostra Ruth Hendricks Brough w rozmowie z gazetą San Antonio Express-News. Na razie śledczy nie potwierdzili przyczyn śmierci 66-latka, ale najprawdopodobniej był to udar cieplny. Dochodzenie w sprawie trwa i prowadzone jest przez Biuro Szeryfa Hrabstwa Grand oraz władze parku.

Nie żyje mężczyzna, który chciał rozsypać prochy ojca

Jak opowiedziała Brough, Hendricks podróżował po zachodniej części Stanów Zjednoczonych, gdyż chciał rozsypać prochy ich zmarłego ojca na łonie natury. O swojej wyprawie na bieżąco informował w mediach społecznościowych, podpisując że jest to "ostatnia podróż z ojcem". W jednym z nich, opublikowanym 28 lipca, napisał, że planuje udać się do parku Arches o świcie, by uniknąć tłumów i zrobić tam dobre zdjęcia. Ostatnim przystankiem na trasie miało być miasto Reno, w którym ich ojciec mieszkał przez wiele lat.