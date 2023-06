"Seryjny morderca" sam zadzwonił na komisariat. Wyznał, że nie może się doczekać kolejnego zabójstwa

Departament Policji w Austin w Teksasie przekazał podczas czwartkowej konferencji prasowej, że 62-letni Raul Meza zadzwonił 24 maja na komisariat i przyznał się do dwóch zabójstw. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że zabił swojego 80-letniego współlokatora Jesse'ego Fragę, którego ciało odnaleziono 20 maja, miał być też zaangażowany w morderstwo 66-letniej Glorii Lofton z 2019 roku. Funkcjonariusze przekazali, że mężczyzna został aresztowany we wtorek, po pięciodniowej obławie policyjnej. W momencie aresztowania miał przy sobie broń z zapasowymi nabojami, torbę, taśmę klejącą i opaski zaciskowe.

Zadzwonił i przyznał się do dwóch zabójstw

Gdy Meza dzwonił na komisariat, telefon odebrał funkcjonariusz Patrick Reed. Na konferencji prasowej zrelacjonował, jak przebiegała rozmowa. - Oświadczył: "nazywam się Raul Meza i to mnie szukacie". Później opisał swoją relację z Jesse'm Fragą i podał szczegóły co do sposobu, w jaki go zamordował, w tym takie, które jeszcze nie zostały podane do wiadomości publicznej - wskazał Reed. - Powiedział, że jest gotowy do kolejnego zabójstwa i nie może się tego doczekać - dodał.