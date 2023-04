Poszli po piłkę, która wpadła za płot. Sąsiad otworzył ogień do 6-latki i jej rodziców

Sześcioletnia Kinsley i jej rodzice zostali postrzeleni przez sąsiada, do którego ogródka wpadła ich piłka do koszykówki - informuje "Newsweek". Mężczyzna zaczął strzelać, gdy rodzina weszła na teren jego posesji, by zabrać z niej swoją własność. Najciężej ranny został ojciec dziewczynki.