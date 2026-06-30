Świat Ugoda po tysiącach godzin negocjacji. Kościół zapłaci fortunę Maciej Wacławik |

Biskupi odprawili drogi krzyżowe w intencji ofiar wykorzystywania seksualnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Michael Macor/The San Francisco Chronicle via Getty Images

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Wypłata równowartości blisko 1,5 miliarda złotych to nie wszystko. W ramach ugody arcybiskup San Francisco Salvatore Cordileone będzie musiał napisać list z przeprosinami do każdej z osób, które były wykorzystywane. Ponadto katolicka archidiecezja zgadza się na reformy dotyczące ochrony dzieci i przejrzystości, w tym stworzenie listy duchownych oskarżonych o wykorzystywanie - przekazał Jeff Anderson, adwokat reprezentujący dziesiątki ofiar wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie.

Lista zawierać będzie nazwiska wszystkich duchownych, wobec których wysunięto oskarżenia wraz z informacjami na temat oskarżeń oraz wyników dochodzeń. - Pracuję z ofiarami od dekad i jak dotąd nie słyszałem o czymś tak znaczącym, rygorystycznym i rozbudowanym jak to, czego wymaga się od archidiecezji San Francisco - zaznaczył Anderson, którego we wtorek cytuje m.in. CNN. Według Andersona ugoda obejmie prawie 530 osób.

Arcybiskup Cordileone w oświadczeniu stwierdził, że uważa, iż ugoda będzie "drogą do sprawiedliwego odszkodowania dla osób, które przez całe życie dźwigały ciężar takiego wykorzystywania". "Mamy nadzieję, że ta propozycja pozwoli nam wspólnie pójść naprzód" - zaznaczył Cordileone. "Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, i szczerze przepraszam wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni" - dodał.

Ból ofiar wykorzystywania seksualnego w Kościele

Ugoda jest wynikiem "zaciętej walki" i nakłada odpowiedzialność na przedstawicieli Kościoła, a nie ofiary - uważa Margie O'Driscoll, która pozwała archidiecezję twierdząc, że blisko 50 lat temu padła ofiarą wykorzystywania seksualnego ze strony księdza. Uczęszczała wówczas do katolickiej szkoły średniej w regionie San Francisco. - Podobnie jak każda ofiara niosłam ten ból i wstyd jak kulę u nogi bardzo, bardzo długo - powiedziała O'Driscoll na konferencji prasowej. - Wstydziłam się i byłam zdezorientowana tym, co się stało. Pogardzała mną archidiecezja, a czasami nawet rodzina i przyjaciele mi nie wierzyli. Myślę, że dziś wstyd zmieni strony - dodała.

Zawarcie ugody poprzedziły "tysiące godzin" spędzone w ciągu ostatnich trzech lat na negocjacjach komisji złożonej z ofiar wykorzystywania z arcybiskupem San Francisco - przypomniał adwokat reprezentujący ofiary. Teraz każda ofiara będzie mogła przedstawić swoją historię osobie odpowiedzialnej za przydział środków.

Wykorzystywanie sprzed lat się nie przedawniło

Licząca blisko 440 tys. wiernych archidiecezja San Francisco była jedną z kilku archidiecezji w Kalifornii, które w ostatnich latach ogłosiły upadłość. Stało się to po tym, jak stan przyjął w 2019 roku ustawę umożliwiającą wnoszenie roszczeń sprzed dziesięcioleci do końca 2022 roku. Dzięki takiemu "oknu retrospektywnemu" ofiary wykorzystywania mogły zgłaszać sprawy, które w innych wypadkach zostałyby uznane za przedawnione - zwraca uwagę "New York Times". W efekcie do sądów wpłynęły setki pozwów.

O tym, jak przez lata tuszowano skandale seksualne w Kościele katolickim i tuszowano sprawy molestowania dzieci przez księży opowiada seria reportaży Bielmo "Czarno na białym". Cały cykl można obejrzeć w TVN24+.