Dożywocie dla 45-latka. Staranował autem nastolatków, którzy dla żartu zadzwonili do jego drzwi, trzech zginęło

45-letni Anurag Chandra został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabicie trzech nastolatków i próbę zabicia trzech kolejnych. Mężczyzna celowo wjechał samochodem w pojazd, którym chłopcy się poruszali, bo wcześniej jeden z nich dla żartu zadzwonił do jego drzwi.

Zabił trzech nastolatków, chciał wyrazić swój gniew

19 stycznia 2020 roku w nocy sześciu nastolatków spędzało razem czas. W ramach zabawy jeden z nich otrzymał wyzwanie, aby zadzwonić do jednego z domów. Podjechali więc samochodem pod dom Chandry, którego nie znali, a jeden z nich wcisnął dzwonek i uciekł do pojazdu, po czym wszyscy odjechali. Przed sądem skazany zeznał, że postanowił udać się za nimi, bo obawiał się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny oraz chciał wyrazić swój gniew. Podkreślił, że był "ekstremalnie wściekły" z powodu ich żartu. Mężczyzna celowo staranował więc pojazd, którym przemieszczali się nastolatkowie, w wyniku czego auto uderzyło w drzewo. Zginęli 16-letni Drake Ruiz, Daniel Hawkins i Jacob Ivascu, a ranne zostały trzy inne osoby, w tym dwóch młodszych braci ofiar w wieku 13 i 14 lat oraz 18-letni kierowca. Według prokuratury Chandra uciekł z miejsca zdarzenia i wrócił do domu, nie informując o zajściu policji.