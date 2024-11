412 milionów dolarów odszkodowania za "inwazyjne zastrzyki na erekcję"

Jak wskazuje "The Washington Post", mężczyzna po raz pierwszy odwiedził klinikę w 2017 roku. Miał wówczas 66 lat. Do lekarza postanowił zgłosić się ze względu na dokuczające mu przewlekłe uczucie zmęczenia i chęć utraty wagi. W klinice miał zostać błędnie zdiagnozowany i namówiony na niepotrzebne leczenie "inwazyjnymi zastrzykami na zaburzenia erekcji". Te doprowadziły później do nieodwracalnych szkód w jego organizmie – informuje dziennik.