Policja: by uniknąć, zarzutów miał sfingować własną śmierć. "Zaginiony" kajakarz zatrzymany

Policja: miał sfingować własną śmierć

Greg Champagne, szeryf parafii St. Charles, przekazał w poniedziałkowym komunikacie prasowym, że władze szybko zorientowały się, iż 41-latek mógł sfingować swoją śmierć. - Natychmiast nabraliśmy podejrzeń, że mogło to być sfingowane utonięcie, tak by pan Emde mógł uniknąć zarzutów postawionych w hrabstwie Brunswick. Nie mogliśmy jednak publicznie ujawniać naszych podejrzeń, by go nie ostrzec - mówił szeryf. Śledczy ustalili, że w dniu rzekomego utonięcia Emde kupił dwa telefony na kartę. Śledząc ich lokalizację, władze koncentrowały się na poszukiwaniach w Oklahomie, dopóki nie stało się oczywiste, że telefony nie są już używane.