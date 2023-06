37 zarzutów dla Donalda Trumpa. Upubliczniono akta sądowe

Miał też sugerować swoim prawnikom, by kłamali śledczym na temat posiadanych przez niego dokumentów, a także by je zniszczyć lub schować.

Tajemnice wojskowe USA i sojuszników w ukrywanych dokumentach

"Tajne, to są tajne informacje. Popatrz, popatrz na to" - mówił Trump podczas nagranego wywiadu z autorem. Dodał później, że jako prezydent mógł odtajnić dokument, ale tego nie zrobił. To przeczy publicznie powtarzanej obronie byłego prezydenta, który twierdził, że "automatycznie" odtajniał zabrane ze sobą dokumenty, zabierając je do domu.