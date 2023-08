37-latka sfingowała własne morderstwo

Policja w amerykańskim stanie Karolina Północna zatrzymała 37-latkę, która - udając osobę trzecią - wysyłała informacje, że została śmiertelnie pobita "kluczem do kół samochodowych". Funkcjonariusze odnaleźli kobietę dzień po zgłoszeniu jej zaginięcia, w dobrym zdrowiu.

Sfingowała swoje zabójstwo

Zgodnie z nakazem aresztowania, cytowanym przez portal NBC News, Sweeney użyła aplikacji mobilnej, aby - udając osobę trzecią - wysłać wiadomości tekstowe do przyjaciela i do Departamentu Opieki Społecznej, w których wskazała, iż została śmiertelnie pobita "kluczem do kół samochodowych". Z nakazu wynika, że policja spędziła łącznie 75 godzin na poszukiwaniu Sweeney i badaniu sprawy.