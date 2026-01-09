Ponad 100 ludzkich czaszek w domu 34-latka

Policja w Stanach Zjednoczonych Źródło: Reuters Archive

W piwnicy domu 34-letniego Jonathana Gerlacha z Ephraty, dzielnicy w hrabstwie Lancaster w Pensylwanii, znaleziono w środę ponad 100 ludzkich czaszek, a także "liczne" długie kości, zmumifikowane stopy, rozkładające się torsy i inne szczątki, podała stacja NBC. - Były w różnym stanie. Niektóre ze szczątków wisiały (...). Inne były poskładane. Odnaleziono też czaszki na półkach - relacjonował prokurator Tanner Rouse. Jak przekazał, część ze szczątków należała do kilkumiesięcznych niemowląt.

Mężczyznę aresztowano dzień przed przeszukaniem domu, gdy opuszczał cmentarz z workiem jutowym i łomem. W worku znajdowały się zmumifikowane szczątki dwójki małych dzieci, trzy czaszki i inne kości.

“Detectives walked into a horror movie come to life." Jonathan Gerlach, 34, of Ephrata, Pennsylvania, is accused of stealing more than 100 skeletons from Mount Moriah Cemetery in Yeadon, Pennsylvania: https://t.co/ZqevYanmpt — NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) January 8, 2026 Rozwiń

Zatrzymanie 34-latka zwieńczyło trwające miesiącami śledztwo w sprawie włamań na opuszczony cmentarz Mount Moriah w Yeadon, gdzie od początku listopada wyważono 26 krypt. O tym, że dochodzi do profanacji grobów, policję poinformowali członkowie organizacji non-profit, która działa na rzecz ochrony zabytkowego cmentarza.

Prokurator: próbujemy ustalić, co się wydarzyło

- Mówiąc wprost, detektywi znaleźli już bardzo dużo kości i wciąż próbujemy poskładać je w całość, ustalić, czyje to szczątki, skąd pochodzą (...). Minie sporo czasu, zanim uzyskamy ostateczną odpowiedź - komentował Rouse. Jak poinformował, część szczątków miała kilkaset lat, przy innych znaleziono rozrusznik serca. W rozmowie z mediami prokurator przekazał, że służbom jeszcze nie udało się ustalić, co 34-latek robił ze szczątkami. Zaznaczył, że "trudno jest teraz, w tym momencie, powiedzieć dokładnie, co się wydarzyło".

Z akt sprawy wynika, że Gerlach usłyszał 100 zarzutów kradzieży, paserstwa i profanacji zwłok. Postawiono mu również dziesiątki zarzutów dotyczących wykroczeń, włamań, umyślnego zbezczeszczenia przedmiotu kultu i innych przestępstw. 34-latek przebywa w areszcie. Według dokumentów sądowych przyznał się do zabrania z cmentarza około 30 ludzkich szczątków.

Prowadzone jest również dochodzenie w sprawie grupy na Facebooku o nazwie "Human Bones and Skull Selling Group" (grupa sprzedaży ludzkich kości i czaszek), gdzie Gerlach został oznaczony i sfotografowany z czaszką w dłoni. Władze poinformowały, że na razie nie wiadomo, czy jakiekolwiek szczątki zostały sprzedane ani dlaczego Gerlach ich potrzebował.

Henry Giammarco, szef policji w Yeadon, stwierdził, że jest to jedna z najbardziej niepokojących spraw, z jakimi się kiedykolwiek spotkał. - Spoczywaj w pokoju, to spoczywaj w pokoju. To jest coś, co z pewnością porusza serce - powiedział Giammarco.

