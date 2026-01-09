Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ponad 100 ludzkich czaszek w domu 34-latka

shutterstock_2249602237_1
Policja w Stanach Zjednoczonych
Źródło: Reuters Archive
W piwnicy 34-letniego mężczyzny z Pensylwanii służby odkryły w środę ponad 100 ludzkich czaszek i inne szczątki. Dzień wcześniej zatrzymano go, gdy opuszczał cmentarz z łomem i workiem jutowym. Funkcjonariusze określili znalezisko w domu mężczyzny jako "horror".

W piwnicy domu 34-letniego Jonathana Gerlacha z Ephraty, dzielnicy w hrabstwie Lancaster w Pensylwanii, znaleziono w środę ponad 100 ludzkich czaszek, a także "liczne" długie kości, zmumifikowane stopy, rozkładające się torsy i inne szczątki, podała stacja NBC. - Były w różnym stanie. Niektóre ze szczątków wisiały (...). Inne były poskładane. Odnaleziono też czaszki na półkach - relacjonował prokurator Tanner Rouse. Jak przekazał, część ze szczątków należała do kilkumiesięcznych niemowląt.

Mężczyznę aresztowano dzień przed przeszukaniem domu, gdy opuszczał cmentarz z workiem jutowym i łomem. W worku znajdowały się zmumifikowane szczątki dwójki małych dzieci, trzy czaszki i inne kości.

Zatrzymanie 34-latka zwieńczyło trwające miesiącami śledztwo w sprawie włamań na opuszczony cmentarz Mount Moriah w Yeadon, gdzie od początku listopada wyważono 26 krypt. O tym, że dochodzi do profanacji grobów, policję poinformowali członkowie organizacji non-profit, która działa na rzecz ochrony zabytkowego cmentarza.

Domniemany seryjny morderca na cmentarzu weteranów. Będzie ekshumacja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Domniemany seryjny morderca na cmentarzu weteranów. Będzie ekshumacja

Prokurator: próbujemy ustalić, co się wydarzyło

- Mówiąc wprost, detektywi znaleźli już bardzo dużo kości i wciąż próbujemy poskładać je w całość, ustalić, czyje to szczątki, skąd pochodzą (...). Minie sporo czasu, zanim uzyskamy ostateczną odpowiedź - komentował Rouse. Jak poinformował, część szczątków miała kilkaset lat, przy innych znaleziono rozrusznik serca. W rozmowie z mediami prokurator przekazał, że służbom jeszcze nie udało się ustalić, co 34-latek robił ze szczątkami. Zaznaczył, że "trudno jest teraz, w tym momencie, powiedzieć dokładnie, co się wydarzyło".

Z akt sprawy wynika, że Gerlach usłyszał 100 zarzutów kradzieży, paserstwa i profanacji zwłok. Postawiono mu również dziesiątki zarzutów dotyczących wykroczeń, włamań, umyślnego zbezczeszczenia przedmiotu kultu i innych przestępstw. 34-latek przebywa w areszcie. Według dokumentów sądowych przyznał się do zabrania z cmentarza około 30 ludzkich szczątków.

Prowadzone jest również dochodzenie w sprawie grupy na Facebooku o nazwie "Human Bones and Skull Selling Group" (grupa sprzedaży ludzkich kości i czaszek), gdzie Gerlach został oznaczony i sfotografowany z czaszką w dłoni. Władze poinformowały, że na razie nie wiadomo, czy jakiekolwiek szczątki zostały sprzedane ani dlaczego Gerlach ich potrzebował.

Henry Giammarco, szef policji w Yeadon, stwierdził, że jest to jedna z najbardziej niepokojących spraw, z jakimi się kiedykolwiek spotkał. - Spoczywaj w pokoju, to spoczywaj w pokoju. To jest coś, co z pewnością porusza serce - powiedział Giammarco.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: NBC News, ABC News, 6abc.com

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAPolicja
Czytaj także:
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Krakowski szpital nie przyjął 12-latki po zatruciu czadem. Była wożona z daleka na specjalną terapię
Kraków
Noc, mróz
Uwaga, nocą na termometrach nawet -20 stopni
METEO
Andrzej Domański
Koniec prac nad budżetem na 2026. Sejm podjął decyzję
BIZNES
Awaria wodociągowa na Pradze Południe
Woda wypłynęła na ulicę. Będzie ślisko
WARSZAWA
Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki
Trzyletnia dziewczynka w czasie zabawy na śniegu wpadła do studzienki
Lublin
Rosyjskie pociski Oriesznik (zdjęcie ilustracyjne)
Po co użyli "rakiety Frankensteina"? Ekspert o celu Rosji
Świat
imageTitle
Jeden z weteranów wykreślony. Skład Polaków na konkursy w Zakopanem
EUROSPORT
imageTitle
"Cześć, mówi Iga Świątek, gratuluję". Dostanie 100 tysięcy złotych
EUROSPORT
imageTitle
Pogodowy paraliż. Niemcy odwołują mecze
EUROSPORT
Igor Kiriłłow, Michaił Gudkow i Jarosław Moskalik
19 rosyjskich generałów nie żyje. Ginęli nie tylko na froncie
Świat
35 min
pc
Trump sam płaci za swoje "showmaństwo"? "Obama i Biden deportowali po cichu"
Rozmowy na szczycie
Giorgia Meloni
Meloni o "przesłaniu USA" na temat Grenlandii
Świat
shutterstock_2627932381
"To jakby onkolog musiał zostać dodatkowo chemioterapeutą". Psychologowie protestują
Zdrowie
biurowiec shutterstock_2398225309
Tusk: doprowadzimy tę kwestię do pozytywnego finału
BIZNES
W Warszawie stanęły namioty, w których można się ogrzać
Będą namioty z gorącą herbatą, koksowniki nie wracają
WARSZAWA
Śnieżyca, droga
Nadciągają śnieżyce. Ile śniegu spadnie, gdzie będzie najgorzej
METEO
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Nowe dane
BIZNES
W Minneapolis w USA agent imigracyjny (ICE) śmiertelnie postrzelił 37-letnią kobietę
"Opuścił samochód" przed tragedią. Co pokazuje nowe nagranie z Minneapolis?
Świat
Do wypadku doszło pod koniec stycznia 2025 roku
Tragedia na drodze. Policjantka odpowie za śmierć mężczyzny
Olsztyn
Mały mundżak stawia się nosorożcowi
Mały mundżak kontra wielki nosorożec. Niezwykły pojedynek na nagraniu
imageTitle
Gaz wciśnięty do dechy. Eryk Goczał złapał "pociąg" w Dakarze
EUROSPORT
imageTitle
Świątek przed hitem United Cup. "To będzie ekscytujący mecz"
EUROSPORT
Burza śnieżna Elli w Niemczech
Burza śnieżna w Niemczech. Brakuje soli drogowej
METEO
Krzysztof Gawkowski
"Stawiam panu, panie prezydencie, akt oskarżenia"
Polska
Blok na Osiedlu Kalinowym w Krakowie
Mężczyzna regularnie demoluje klatkę schodową. Jego sąsiedzi żyją w strachu
Kraków
Donald Tusk na konferencji prasowej
Premier o umowie Mercosur: ktoś nie dowiózł
BIZNES
44 min
pc
Do Eda Sheerana się nie dodzwonimy. Czy jego "dziwactwo" stanie się trendem?
I co teraz?
Olina
USA przejęły kolejny tankowiec. "To jest panowanie nad morzem"
Świat
Będzie pogodnie
Prognoza na zimę i początek wiosny. Ten miesiąc ma być inny niż zwykle
METEO
imageTitle
Federacja tłumaczy się z przedziwnego meczu
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica