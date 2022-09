Pobrali się w 1972 roku, teraz 300 par postanowiło jednocześnie odnowić przysięgę. "Warto być z tego dumnym"

18 września w niedzielę w Katedrze Najświętszego Imienia Jezus w Chicago zebrało się około 300 par, by świętować 50-lecie swojego małżeństwa. Kardynał i metropolita Chicago Blase J. Cupich chwalił w swojej homilii długowieczność związków przybyłych małżeństw. Zwrócił on uwagę na to, że 50 lat wspólnego pożycia to ponad 18 tysięcy wspólnie spędzonych dni. – Warto być z tego dumnym – podkreślił i dodał, że taka rocznica warta jest świętowania.