Po pościgu zatrzymano 29-latka. Mówił, że "zabija gliniarzy"

Z informacji przekazanych przez policję z Connecticut wynika, że mężczyzna zaatakował funkcjonariusza 24 kwietnia na jednym z parkingów w Hartford, stolicy stanu. Gdy policjant - ubrany po cywilnemu - wsiadał do swojego samochodu, siedzący w innym aucie mężczyzna zaczął do niego krzyczeć. Po tym, jak funkcjonariusz zbliżył się do jego samochodu, 29-latek spytał go, czy pracuje w policji. Gdy ten potwierdził, mężczyzna oznajmił, że "zabija gliniarzy".

Hartford. Raymond Lapinski w areszcie

Jak informuje lokalny portal Hartford Courant, policji udało się zlokalizować samochód mężczyzny, jednak jechał on z dużą prędkością (ponad 160 kilometrów na godzinę - red.), dlatego - ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu -zadecydowano o przerwaniu pościgu. Mężczyzna został jednak namierzony dzięki numerom rejestracyjnym. Jak relacjonuje portal z Hartford policja zatrzymała go we wtorek rano, na ulicy. Gdy nakazali mu położyć się na ziemi, miał sięgnąć do paska i chwycić za nóż. Według policji, funkcjonariusze wyciągnęli wówczas broń, co skłoniło mężczyznę do wypuszczenia niebezpiecznego narzędzia, które zostało zabezpieczone i skonfiskowane jako dowód. Sam mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Według portalu, który powołuje się na relację policji, w radiowozie zatrzymany również miał być agresywny wobec policjantów i wykrzykiwać przekleństwa. Dwaj funkcjonariusze mieli nawet odnieść drobne obrażenia.