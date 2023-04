Uciekł z więzienia, zabarykadował się w domu. 22-latek zginął w pożarze podczas wymiany ognia z policją

Strzelanina miała miejsce rankiem 26 kwietnia czasu lokalnego. Jak przekazał cytowany przez National Public Radio szeryf hrabstwa Leake, Randy Atkinson, wieczorem poprzedniego dnia właściciel jednego z domów w miejscowości Conway zauważył, że w przyczepie na terenie jego posesji ukrywa się ktoś przypominający uciekiniera. Mężczyzna zadzwonił na policję i wraz z rodziną uciekł z domu. Jak relacjonuje NPR, przybyli na miejsce funkcjonariusze przeszukali posesję, ale nikogo nie znaleźli. W ciągu nocy kontynuowali poszukiwania - z wykorzystaniem dronów i helikoptera. Rankiem mężczyzna, który zawiadomił policję, wraz z szeryfem i jego zastępcą wrócił do swojego domu. Gdy wszedł do środka, zauważył tam Arringtona. Natychmiast wybiegł na zewnątrz i zaalarmował wciąż będących w pobliżu policjantów. Wtedy doszło do wymiany ognia między 22-latkiem a funkcjonariuszami. Uciekinier strzelał przez okno, jedna z kul raniła zastępcę szeryfa w nogę - przekazał cytowany przez NPR Atkinson.

Stacja wyjaśnia, że w trakcie dwugodzinnej obławy w domu wybuchł pożar, wzniecony od wewnątrz, prawdopodobnie przez samego zabarykadowanego w środku Arringtona. Policjanci zaczekali, aż ogień zgaśnie, po czym weszli do budynku, w którym znaleźli zwłoki. Potwierdzono, że ciało należało do 22-latka, który uciekł z więzienia w Raymond. Przyczyna jego śmierci nie została podana.

Missisipi. Arrington podejrzewany o zabicie pastora

Lokalna policja przekazała również, że Arrington jest podejrzanym w sprawie zabójstwa 61-letniego pastora Anthony’ego Wattsa. Duchowny został zamordowany przez mężczyznę, któremu zaproponował podwózkę, gdy ten stał na poboczu obok zepsutego motocykla. Z nagrania z kamery drogowej wynika, że w pewnym momencie napastnik zmusił Wattsa do zatrzymania pojazdu, wyciągnął go na zewnątrz, a następnie kilkakrotnie do niego strzelił. Pastor zmarł na miejscu. Funkcjonariusze poinformowali, że zabójca pasuje do rysopisu Arringtona.